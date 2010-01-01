Крупнейшая бесплатная электронная библиотека насчитывающая 325 942 книг в 270 жанрах
Расширенный поиск
Расширенный поиск
user_mob
search
close
Крупнейшая бесплатная электронная библиотека 327 864 книг в 270 жанрах 88 905 автора

Популярные книги

Aleksandro Grin. La ora ĉeno
Aleksandro Grin. La ora ĉeno
Три подражания Рафаэлю Левчину
Три подражания Рафаэлю Левчину
Он тот, кто мне нужен... (СИ)
Он тот, кто мне нужен... (СИ)
Неосторожные мысли о М. Горьком
Неосторожные мысли о М. Горьком
Пыльные глаза
Пыльные глаза
Трактир 'Ямайка'
Трактир 'Ямайка'
Ограбление по 'гениальному' плану
Ограбление по 'гениальному' плану
Коварные пески
Коварные пески
Давно не пахло земляникой
Давно не пахло земляникой
Был ли Лаврентий Берия украинским националистом?
Шаповал Юрий Иванович
Был ли Лаврентий Берия украинским националистом?
Показать все

Популярные подборки

10 книг, которые перевернут ваше представление о мире
10 книг, которые перевернут ваше представление о мире
Сборник книг, помогающий по другому оценить место человека в мире, изменить свое отношение ко многим событиям.
Топ-15 книг Харуки Мураками
Топ-15 книг Харуки Мураками
Сборник книг известного японского писателя. Самые известные романы и рассказы.
Книги, которые не дадут сдаться
Книги, которые не дадут сдаться
Сборник изданий, которые учат не сдаваться и идти вперед. Читайте их в моменты, когда опускаются руки и кажется, что ни чего не может изменить ситуацию.
5 бестселлеров 2018 года
5 бестселлеров 2018 года
Ежегодно в мире выпускается большое количество книг, но не все они попадают в ТОПы, предстваляем вам подборку лучших книг прошлого года.
10 книг, которые помогут вам принять себя
10 книг, которые помогут вам принять себя
Подборка книг, для того, что бы принять себя и свою внешность.
Показать все
ХоумКредит Польза[debit_cards][sale]

Популярные серии

Ош Генри Грэшем Зачарованные Ramage Сын ведьмы Собрание сочинений в 10 томах Ангел League of Peoples Жизнь замечательных людей Сборник "Ралли «Конская голова»" Хорнблауэр - Примыкающие произведения Commonwealth Saga Приключения Эраста Фандорина Академия вампиров Эльф и вампир Досье Перси Джексон и боги-олимпийцы Войны завтрашнего дня S.T.A.L.K.E.R. (fan-fiction) Majipoor Женщины иного мира Пропащие лорды Инспектор и кофе (киевский детектив в стиле «ретро») Mackenzie Чужак (И. Дравин)
Показать все
Случайная книга
Если, 2010, № 5
Фредерик Карл
"Если", 2010, № 5

Новые поступления

72_ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН
72_ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН
55_ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ДЕТКАМ -- КАШУ_ОК
55_ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ДЕТКАМ -- КАШУ_ОК
Смертные души
Мичурин Артём Александрович
Смертные души
Тёмное-претёмное фэнтези с попаданцами из нашей современности. Здесь они не будут доминировать и карать. Здесь они будут выживать и приспосабливаться, или умирать — это как повезёт. Четверо наших современников волей таинственных сил переносятся в Ош - мир перманентного, мрачного и жестокого средневековья, наполненный тёмной магией и чудовищными существами. В этом мире душа - не эфемерная субстанция, а вполне реальная, осязаемая сущность, обладающая огромной энергией и ценностью. Регулярное поглощение душ дарует не только бессмертие, но и жизненный опыт их прежних обладателей. Поглотили душу пироманта - файрболы в вашем распоряжении, душу мечника - умение фехтовать у вас в крови. Но мир Ош существует многие-многие века, и его обитатели никогда не отказываются от того, чтобы при случае продлить свою жизнь, забрав чужую. Сотни, тысячи поглощённых душ, создают чудовищ и полубогов. Смогут ли наши герои сохранить человеческий облик, не только в моральном, но и в биологическом плане?Женщины, дети, подростки, эльфы, паладины, люди с тонкой душевной организацией, Текст содержит сцены жёсткого насилия (не сексуального) с вульгарным описанием подробностей анатомического характера.
Виртуальная история: альтернативы и предположения
Фергюсон Ниал
Виртуальная история: альтернативы и предположения
“Виртуальная история” под редакцией известного британского историка Ниала Фергюсона (р. 1964) – сборник статей на актуальные темы новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Авторы книги, профессиональные историки, опираясь на широкий круг документальных и нарративных источников, задаются интереснейшими вопросами, сутью которых является один: А что если бы история была иной?
За журавлями
Глебов Алексей Дмитриевич
За журавлями
В сборнике две небольшие повести «За журавлями» и «Мальчишки из Бубёнок». В них рассказывается о жизни сельских ребят в годы революции и Великой Отечественной войны.Из повести «Мальчишки из Бубёнок» вы, ребята, узнаете о маленьких партизанах — Пете Горохове и Сене Крылове, которые жили и боролись с фашистами в тылу врага, на временно оккупированной территории. В повести «За журавлями» показан тяжелый путь трех мальчишек в революцию.Автор повестей Алексей Дмитриевич Глебов родился в 1921 году на Смоленщине. Он написал несколько книг, тепло встреченных юными читателями, среди них: «Мой сосед Славка», «Как кувшин воевал», «Щербатый», «Заячий снег», «Антропята», «Горячее солнце».В конце книжки вы прочтете рассказы и лирические миниатюры. Они разные — веселые и грустные.
Чёрт, который любил кататься на коньках
Ромашин Аристарх
Чёрт, который любил кататься на коньках
Все мы с детства слышали о чертях и их проделках. О том, что они искушают человека, побуждая его совершать неправильные поступки.А что, если есть где-то чёрт, который не хочет искушать человека, который верит, что можно проживать свою жизнь, не причиняя вреда людям? А что, если он хочет жить для себя, жить среди людей и каждую зиму кататься на коньках?Сможет ли чёрт скрыть от подземной канцелярии своё неподчинение и свою любовь к простым земным радостям?И как с ним поступит дьявол, когда прознает о чёртовом пристрастии?Давайте узнаем...
Зверинец. Суд над драконом
Сазерленд Туи Т.
Зверинец. Суд над драконом
С большим трудом Логан, Зои и Блу сумели спасти Зверинец, но не успели даже перевести дух – случилась новая беда. Кто-то убил золотоносную гусыню, и все улики указывают на дракона по имени Скреб. Как разумному созданию, Скребу полагается справедливый суд, но надежды его выручить очень мало. Если дракона признают виновным, его казнят за убийство, а Зверинец закроют навсегда. У ребят есть всего несколько дней, чтобы найти настоящего преступника. Ведь Скреб никак не может им оказаться… верно?
Безродная. Магическая школа Саарля
Олие Ольга
Безродная. Магическая школа Саарля
Моя жизнь разрушена. Позади – предательство, впереди – унылое служение в Храме. А от древнего известного рода больше проблем, чем пользы. Узнают – вернут обратно.У меня есть только один выход: отказаться от прошлого и бежать туда, где точно искать не станут. В Академию.Кто же знал, что проблемы у меня только начинаются?!
Пастырь мертвецов
Вильгоцкий Антон Викторович
Пастырь мертвецов
Его зовут Егор Киреев. Он владеет книжным магазином и время от времени занимается дизайнерскими проектами. Но его основной источник дохода состоит совсем в другом. Егор – практикующий некромант… Он видел в жизни всякое. Он не боится выйти против трех сотен оживших трупов, заручившись помощью одной лишь маленькой девочки. Он знает подлинную цену жизни… и, разумеется, смерти. Но вот однажды происходит нечто, способное шокировать даже его – некроманта. Теперь Егор и его друзья – упырица Олеся, черт Горри и мохнатый домовой Дормидонт – должны вчетвером решить проблему, угрожающую безопасности города и способную послужить толчком к началу новой войны между Светом и Тьмой…
Великий князь Александр Невский
Карпов Алексей Валерьевич
Великий князь Александр Невский
Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее выдающихся людей нашего Отечества. Полководец, не потерпевший ни одного поражения на поле брани, он вошёл в историю и как мудрый и осторожный политик, сумевший уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент её истории, совпавший с годами его новгородского, а затем и владимирского княжения.Книга, предлагаемая вниманию читателей, построена не вполне обычно. Это не просто очередная биография князя. Автор постарался собрать здесь все свидетельства источников, касающиеся личности князя Александра Ярославича и проводимой им политики, выстроив таким образом подробную хронику сорока четырёх лет земной жизни великого князя. Именно подлинные документы эпохи и составили основу повествования.
Показать все

Последние рецензии

Вскормленные льдами
Отзыв о книге «Вскормленные льдами»
Хорошая книга.
Книга понравилась. Сюжет динамичный, захватывает, хочется дочитать до конца. За каждого героя переживаешь. Слог простой, читается легко. Эпоха описывается с исторической точностью. Книга подойдет не только любителям фантастики,так как кроме нее есть еще много интересного. Это та книга, которую можно перечитать не один ...
Читать полностью
Оковы для призрака
Отзыв о книге «Оковы для призрака»
Оковы для призрака
Книга впечатлила, люблю литературу подобного жанра. Здесь все время ждешь чего то неожиданного, так и происходит. Отличный сюжет. Автор глубоко раскрывает тему в приключениях главных героев данного повествования. Читатель точно останется доволен после прочтения книги. Мне она очень понравилась. Всем рекомендую, чи...
Читать полностью
Показать все
Случайная книга
Если, 2010, № 5
Фредерик Карл
"Если", 2010, № 5
Подписаться на новые поступления Подписаться на поступления
close
Регистрация
close
Забыли свой пароль?
Если вы забыли пароль, введите адрес электронной почты или логин, и мы отправим вам письмо с указаниями по его восстановлению.
close
Вы зарегестрированы

Для подтверждения регистрации, перейдите по ссылке, которая была отправлена на указанный Вами електронный адрес (также советуем перепроверить спам)

close
Ваш отзыв добавлен

Спасибо. Ваш отзыв появится на сайте после проверки модератором.

close
Ваш отзыв получен

Спасибо. Ваш отзыв уже обрабатывается.

close
Ваша книга успешно отправлена на обработку

Следите за обновлениями и возможно Ваш материал скоро появится на сайте

close
Ваш заказ принят

Заказ появится на сайте как только пройдёт модерацию. Спасибо!