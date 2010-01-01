Популярные книги

Мичурин Артём Александрович

Смертные души

Тёмное-претёмное фэнтези с попаданцами из нашей современности. Здесь они не будут доминировать и карать. Здесь они будут выживать и приспосабливаться, или умирать — это как повезёт. Четверо наших современников волей таинственных сил переносятся в Ош - мир перманентного, мрачного и жестокого средневековья, наполненный тёмной магией и чудовищными существами. В этом мире душа - не эфемерная субстанция, а вполне реальная, осязаемая сущность, обладающая огромной энергией и ценностью. Регулярное поглощение душ дарует не только бессмертие, но и жизненный опыт их прежних обладателей. Поглотили душу пироманта - файрболы в вашем распоряжении, душу мечника - умение фехтовать у вас в крови. Но мир Ош существует многие-многие века, и его обитатели никогда не отказываются от того, чтобы при случае продлить свою жизнь, забрав чужую. Сотни, тысячи поглощённых душ, создают чудовищ и полубогов. Смогут ли наши герои сохранить человеческий облик, не только в моральном, но и в биологическом плане?Женщины, дети, подростки, эльфы, паладины, люди с тонкой душевной организацией, Текст содержит сцены жёсткого насилия (не сексуального) с вульгарным описанием подробностей анатомического характера.